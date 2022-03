In seguito all’installazione di erogatori d’acqua minerale in entrambe le sedi del Liceo Scientifico “ G. Galilei” di Macerata, progetto promosso lo scorso anno scolastico dalla Consulta Provinciale degli Studenti, è stata la volta della distribuzione delle borracce, subentrate alle bottiglie di plastica, il cui uso, di conseguenza, si è fortemente ridotto.

Gli studenti e le studentesse hanno imparato, in questi mesi di pandemia, a “rifornirsi” d’acqua con la propria borraccia, attingendo ai suddetti distributori.

Ma anche i docenti ed il personale tutto del Liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata sono oggi in condizione di usufruire dello stesso servizio verde; infatti, in occasione dell’ultimo Collegio dei docenti, tenutosi mercoledì 9 marzo nell’ Aula magna dell’ITE “Gentili” di Macerata, tutti i presenti hanno ricevuto in dono una grintosa e pratica borraccia, offerta dall’azienda Fellowes Leonardi SPA, la cui sede è a Camerano.

«La Fellowes Leonardi – si legge in una nota dell’istituto – che condivide con il Liceo Galilei il secolo di vita, è nota in tutto il mondo per le sue iniziative Seed. (Sostenibilità, Educazione, Responsabilizzazione, Dovere) e per l’impegno nel sociale, di cui certamente la scuola rappresenta il cuore pulsante. Pertanto l’azienda ha creduto di riconoscere, a tutto il personale del Galilei, il privilegio di ricevere gratis una borraccia, appositamente personalizzata con il logo del Liceo. Un piccolo gesto di grande sensibilità nei confronti di una scuola ove il rispetto per l’ambiente è materia di studio e adeguate e consapevoli risultano le scelte.

Alla presenza della dirigente Roberta Ciampechini e di tutti i docenti del Liceo, la donazione delle borracce è stata effettuata da Angela Ursi senior, marketing associate Fellowes, che ha portato i saluti di Monica Leonardi, direttore marketing e Comunicazione dell’azienda cameranese e ha ringraziato la prof.ssa Francesca Serafini, che ha mediato i rapporti tra la Fellowes e la scuola.