Centro Nuoto Macerata e Ite Gentili,

“diplomati” in oltre 140 fra alunni e alunne Centro Nuoto Macerata e Ite Gentili,

“diplomati” in oltre 140 fra alunni e alunne

IN VASCA – Concluso il progetto che vede la collaborazione tra il società e la scuola per un corso teorico-pratico che ha avuto come obiettivo principale quello di insegnare a nuotare ai ragazzi e alle ragazze, ma anche di far loro acquisire le competenze base di salvamento