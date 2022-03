Un decalogo interno per diminuire gli sprechi e un albero nel parco urbano vicino la scuola. E’ quanto hanno realizzato studenti e studentesse della scuola media dell’istituto comprensivo Lotto di Monte San Giusto che ha aderito all’iniziativa M’illumino di meno con la realizzazione da parte degli alunni e delle alunne, di attività didattico-formative trasversali che hanno previsto la redazione di un decalogo interno per diminuire gli sprechi e favorire uno stile di vita sostenibile nonché la creazione di una locandina con l’ausilio di software digitale. Sarà, poi, piantato un albero nel vicino parco urbano “Ilaria Alpi e Milan Hrovatin” nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale sangiustese. Sarebbe proprio il caso di dire che gli alunni e le alunne del “Lotto”, con i loro lavori, invitano tutti a risparmiare, rinverdire, migliorare!