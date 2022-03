Si è svolta ieri a Sarnano, nella stazione sciistica Santa Maria Maddalena, la 40esima edizione del Pinocchio sugli sci e l’ottava edizione del trofeo Ermenegildo Piergentili, in ricordo dell’ex sindaco, amante della montagna e dello sci e padre dell’attuale primo cittadino sarnanese.

Il trofeo Pinocchio del Comitato umbro marchigiano era valevole per la qualificazione nazionale del Pinocchio che si svolgerà all’Abetone a fine marzo. Molti giovani atleti si sono sfidati in una pista stupenda, con neve compatta e in un tracciato di slalom gigante. Dell’organizzazione se n’è occupato lo sci club Sarnano Sassotetto. Sono partiti 47 atleti appartenenti agli sci club di Ascoli, Macerata, Foligno, Spoleto e Sarnano, nelle categorie baby, cuccioli, ragazzi e allievi, con età da 8 fino a 16 anni.

Sono intervenuti il sindaco di Sarnano Luca Piergentili ed il presidente del Comitato umbro marchigiano Doriano De Minicis, per salutare e complimentarsi con tutti i giovani atleti ed allenatori per la loro presenza e per l’impegno sportivo, e per ringraziare il direttore degli impianti sciistici Mario Nannerini per il lavoro organizzativo svolto per la riuscita della manifestazione.

Un saluto a tutti i giovani sciatori è stato fatto anche dal presidente dello sci club di Sarnano Andrea Merli, che ha poi consegnato le medaglie per i primi tre classificati per ogni categoria ed il prestigioso trofeo intitolato al papà dell’attuale sindaco, vinto dallo sci club Ascoli. Una giornata all’insegna dello sport e della sana competizione resa ancor più piacevole da un sole splendente e da una neve spettacolare.