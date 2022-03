Lezione con i carabinieri

Rispetto, legalità, bullismo e cyberbullismo, droghe ed alcool. Sono i temi toccati ieri mattina durante l’incontro dei carabinieri con gli alunni e le alunne della prima media avvenuto nella palestra all’istituto comprensivo Raffaele Sanzio di Porto Potenza Picena.

Il progetto, promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri, ha trovato il consenso del dirigente scolastico Nicoletta Ambrosio, collaborata dai suoi referenti Roberta Morgoni e Flavio D’Urso. L’incontro, destinato agli alunni e alle alunne delle classi prime della scuola primaria di secondo grado, ha visto come relatori il capitano Massimo Amicucci, comandante della Compagnia Carabinieri di Civitanova, ed il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della Stazione Carabinieri di Porto Potenza Picena. Molte le curiosità e le domande poste ai militari dai giovanissimi alunni e alunne molto attenti e sensibili alle tematiche trattate, specie per quanto riguarda il rispetto delle regole, il tema della legalità, la responsabilità sociale, la dipendenza e le conseguenze dannose dell’uso delle droghe e dell’alcool, l’uso consapevole e responsabile dei social network, mentre in chiusura è stato proiettato un video sull’organizzazione dell’arma dei Carabinieri con richiami espliciti ai suoi valori fondanti.