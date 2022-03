Al via la dodicesima edizione del progetto XSIANIXNOI, un contenitore di iniziative di formazione ideato dal comune di Recanati e da Amat per stimolare la creatività dei cittadini di tutte le età. Nel 2022 sono quattro i laboratori ispirati dal tema del paesaggio come fonte di benessere che troveranno un esito comune al teatro Persiani domenica 29 maggio. «Siamo molto felici di poter riprendere i laboratori del XSIANIXNOI che quest’anno coinvolgono quasi tutte le scuole della nostra città – ha dichiarato l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Le alunne e gli alunni dei diversi ordini hanno bisogno di attività alternative alla normale didattica per esprimere le potenzialità creative e per stare bene insieme, soprattutto dopo gli eventi difficili che hanno vissuto e che stanno vivendo. Stare bene con se stessi e con gli altri in armonia anche con il paesaggio circostante è l’obiettivo che ci siamo prefissi. Con il XSIANIXNOI riprende anche il laboratorio teatrale per gli adulti, una iniziativa di successo che ha ricevuto riconoscimenti nazionali».

La compagnia 7-8 chili ha iniziato un percorso laboratoriale finalizzato alla creazione di un film di animazione collettivo con gli alunni di II e IV elementare provenienti da dodici classi tra i due istituti comprensivi della città. «A partire da alcuni interrogativi sul paesaggio e sull’importanza che questo riveste come protagonista del benessere di ognuno, le bambine e i bambini saranno chiamati ad individuare alcuni scorci quotidiani a loro particolarmente cari – si legge nella nota -. Queste vedute, importanti da un punto di vista emotivo oltre che paesaggistico, si trasformeranno in un video animato nel quale disegni, riprese e racconti si intrecceranno tra loro per restituire un quadro visivo della città osservata dagli gli occhi di un bambino». La scuola secondaria di primo grado San Vito continuerà la sua avventura verso l’allestimento di un vero e proprio spettacolo teatrale da presentare nella giornata evento finale al teatro Persiani. Lorenzo Bastianelli, regista e formatore, guiderà i 27 giovanissimi partecipanti a scoprire i segreti del palcoscenico attraverso la recitazione, l’uso delle luci, delle musiche e degli oggetti di scena per creare la magia dell’incontro con un pubblico.

Novità del 2022 è la partecipazione dell’Iis Mattei, che assieme a un gruppo proveniente dalla scuola secondaria di primo grado “Patrizi”, parteciperà al progetto di creazione Podcast lavorando su lettura, relazione con il microfono, dizione, creazione e scrittura creativa. Durante l’evento finale il pubblico potrà ascoltare i contenuti registrati delle ragazze e dei ragazzi in vari punti della città attraverso QRCode. Dopo molti anni di laboratori incentrati sull’interpretazione, quest’anno a XSIANIXNOI il percorso dedicato agli adulti curato da Sonia Antinori, sarà orientato alla creazione drammaturgica, a partire dalla personale esperienza della natura, quella crudele e quella benefica, ai raggi e alle ombre che la recente clausura forzata ha gettato sull’esperienza di vita di ognuno. Il laboratorio partirà ad aprile per svilupparsi in una sezione intensiva a maggio 2022. «Come ci insegnano alcune scuole pittoriche – afferma Sonia Antinori – il rapporto tra uomo e natura schiude una dimensione di bellezza, che le faccende quotidiane oscurano, ma che ora si riaffaccia prepotente come una soluzione possibile al nostro disagio».