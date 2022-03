“Aria di neve”. E’ quella che hanno respirato nei giorni scorsi gli alunni e le alunne delle classi terze e quarte del “Progetto sport” dell’Ite “Gentili” di Macerata. Sono stati i protagonisti di una entusiasmante uscita a Sassotetto per praticare lo sci e lo snowboard; la Scuola ha aderito al progetto promosso dallo Sci Club Marche. I ragazzi e le ragazze hanno potuto avvalersi di un pacchetto di lezioni di Sci e Snowboard guidati dal Maestro Pietro Freddi che ha organizzato i corsi, suddividendoli tra principianti ed esperti; si sono così potute provare le tecniche che le due discipline impongono anche grazie all’aiuto di due collaboratori del Maestro Freddi della Scuola della Maddalena. Gli studenti e le studentesse hanno accolto questa uscita con un entusiasmo che difficilmente può essere espresso con le parole anche perché gli stessi, dopo le faticose ma divertenti ore di pratica, hanno potuto ristorarsi con i piatti casarecci della cucina di montagna, in una cornice splendente ed innevata.

Esprime soddisfazione la preside Roberta Ciampechini che ricorda come questa uscita in due giornate sia importante dopo i duri periodi di emergenza legati al Covid durante i quali non era possibile effettuarne; la coordinatrice del Progetto sport Paola Galli sottolinea la fondamentale importanza che queste esperienze hanno all’interno del curricolo di studi, rimarca il valore formativo delle attività sportive svolte all’aria aperta ed a contatto con la Natura, il tutto nel pieno rispetto delle regole per il contrasto della diffusione del virus.