Si è concluso nei giorni scorsi il project work Pcto che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse della 5C Design Moda del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata in collaborazione con Anpal Servizi e l’Its Smart. Gli studenti e le studentesse hanno esposto il lavoro svolto al professor Gianluca Mariucci che ha potuto apprezzare la capacità creativa dei ragazzi e delle ragazze che sono riusciti a sviluppare idee e progetti considerando anche la loro applicabilità al mondo del lavoro. Le professoresse che hanno seguito il project work sono Simonetta Palmucci, Annamaria Papetti, Pamela Macchione e Agnese Bartoloni. «Le conferenze con docenti/ professionisti del marketing – ha detto Palmucci – hanno completato il percorso degli allievi, che in genere affrontano in modo molto sintetico questo importante aspetto, visto che il piano di studi verte prevalentemente sul design».

Il progetto avviato al liceo artistico “Cantalamessa di Macerata rientra nella sperimentazione per favorire l’orientamento in ingresso agli Its. Studenti e studentesse sono stati coinvolti nella realizzazione di due project work per favorire l’orientamento, in ambito dei percorsi Pcto, e per promuovere l’offerta degli Its.

«Una campagna di sensibilizzazione -si legge in una nota – tesa a ridurre il gap di competenze, allineandole con quelle attualmente richieste dal mercato del lavoro locale, permettendo pienamente di attivare e realizzare la metodologia didattica del learning by doing (imparare facendo). I percorsi prevedono la partecipazione degli studenti coinvolti in momenti formativi e informativi, in workshop, nell’attivazione di processi di applicazione delle tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 e nella progettazione da parte degli studenti stessi di un prodotto che sarà poi valutato dai referenti del Sistema Its».