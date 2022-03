Il 13 marzo al teatro Lauro Rossi di Macerata un appuntamento per tutta la famiglia con Finalmente domenica!, rassegna promossa dal Comune di Macerata e dall’Amat e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. In scena Cenerentola di Rancia VerdeBlu, un musical capace di incantare grandi, bambine e bambini dal 1988, uno spettacolo che riecheggia gli anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale, primo musical scritto dal regista Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault, regia di Ada Borgiani su quella originale dello stesso Marconi.

Cenerentola è stato, infatti, il primo musical scritto dal regista Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault. Nel 2005, il Comune di Roma ha insignito Cenerentola dello speciale premio Maria Signorelli per aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini e bambine, tra oltre 40 spettacoli andati in scena nella stagione 2003/04.

Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, sono personaggi cari al nostro cuore: li abbiamo incontrati nelle nostre fantasie infantili, cercati tra le pagine dei libri e poi rivisti al cinema, attraverso le geniali invenzioni di Walt Disney. Ogni volta immagini nuove si sovrapponevano alle antiche, ora in contrasto, ora in armonia.

Nel 2018 Rancia VerdeBlu ha riportato questi personaggi sulla scena: l’occasione giusta per far avvicinare i bambini e le bambine al teatro attraverso spettacoli di grande qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore.

Una favola a lieto fine che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono premiati, i “cattivi”, forse, saranno perdonati.

Il cast dello spettacolo è composto da Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichelli, Federica Noè, Emma Ray Rieti, le musiche sono di Aldo Passarini, le liriche di Michele Renzullo, le coreografie di Ilaria Battaglioni.

Informazioni e vendita biglietti (posto unico numerato 5 euro): Biglietteria dei Teatri 0733 230735, online su vivaticket.com. Inizio spettacolo alle 17.