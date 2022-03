Si terrà domenica 20 marzo, alle 15.30 a Villa Colloredo Mels, il laboratorio per bambini e bambine “Altro che aeroplani!” ispirato alla mostra “Tulli per Giacomo”, inaugurata nelle sale espositive del Museo Civico il 26 febbraio. Prendendo in prestito i fantasiosi temi e le originali tecniche espressive dell’artista Wladimiro Tulli, i partecipanti si lasceranno ispirare come lui dalle famose poesie di Leopardi per poi liberare la creatività e dare vita ad una sorprendente opera d’arte polimaterica.

“Tulli per Giacomo” è il titolo della mostra, a cura di Nikla Cingolani, in cui è possibile ammirare le 33 opere dedicate alla figura di Giacomo Leopardi realizzate da Wladimiro Tulli, artista di rilievo internazionale che ha segnato il territorio marchigiano con il suo segno unico e irripetibile di marca futurista. Il patrimonio di Wladimiro Tulli, donato alla città di Recanati, rimarrà visitabile a Villa Colloredo Mels fino al 18 aprile.

Il laboratorio è adatto ai bambini/e dai 5 anni di età in su.

Costo a bambino/a: 8 euro(gratuito per accompagnatori). Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp 3938761779, tel. 0717570410 o mail recanati@sistemamuseo.it

Obbligatorio Green pass rafforzato dai 12 anni in su.