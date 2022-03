“Capriolando” s’impara

La Scuola dell’Infanzia E. De Giorgi di Gagliole dopo due anni molto particolari ha voluto dare ai suoi alunni e alunne un segnale di ripartenza.

«Le insegnanti – si legge in una nota della scuola – hanno privilegiato la psicomotricità perché, partendo dal piacere di giocare con il corpo e il movimento, il bambino rielabora le proprie esperienze emotive ed affettive, matura a livello cognitivo e sviluppa in modo armonico la propria personalità. I piccoli pertanto, sono stati coinvolti nel progetto di psicomotricità “Capriolando” che si svolge in 12 lezioni, tenuto dall’esperta Marta Attili, che propone ai bambini e alle bambine attività ludiche favorendo nei piccoli partecipazione, entusiasmo e curiosità, privilegiando le proprie abilità. Fin dalla prima lezione i bambini e le bambine sono stati coinvolti in giochi, percorsi e girotondi guidati ogni volta da un oggetto, che funge da filo conduttore e accompagna i piccoli nelle varie attività proposte durante ogni lezione».