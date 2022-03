Continuano gli incontri della polizia con gli studenti e le studentesse della provincia di Macerata. Molte le scuole infatti che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa, denominata “scuole sicure”, volta alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, pianificata nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che prevede una serie di incontri con le secondarie di secondo grado della provincia di Macerata in materia di prevenzione dalle dipendenze in materia di tossicodipendenza. Nei giorni scorsi i vertici della Polizia della provincia di Macerata si sono recati a Recanati negli Istituti Scolastici “C.Urbani”, “S, Vito” e “Le Grazie” e a Corridonia nell’Istituto Scolastico “Manzoni”. A Recanati gli incontri sono stati tenuti dal capo di gabinetto della Questura Edoardo Polce e dalla dirigente della Digos Maria Nicoletta Pascucci, mentre a Corridonia è intervenuto il dirigente della Squadra Mobile Matteo Luconi coadiuvato dal sovrintendente Giuseppina Pinna. Tutti gli incontri sono stati seguiti con molto interesse sia dagli studenti che dalle studentesse che dagli insegnanti che hanno rivolto ai dirigenti della Polizia numerose domande.