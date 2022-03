“Nuova immagine” all’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto dove, nell’ambito del progetto Continuità ed Orientamento, gli alunni e le alunne delle cosiddette “classi ponte”: delle scuole dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 1° grado hanno progettato e disegnato il logo dell’Istituto.

La Commissione preposta ha, poi, selezionato i lavori degli alunni e delle alunne, alcuni dei quali sono serviti per la realizzazione dei manifesti pubblicitari e delle magliette dell’Istituto di cui tutti gli alunni e le alunne sono stati omaggiati.

«Dunque – si legge in una nota della scuola – non resta che augurare ai nostri studenti di consolidare spirito di squadra e senso di appartenenza per questa scuola denominata la “Scuola del Sorriso”».