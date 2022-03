Sono due i progetti promossi dalla Polizia di Stato che l’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio, quest’anno, ha voluto realizzare e proporre agli studenti e alle studentesse per qualificare l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza attiva e consapevole: il progetto “Icaro”, dedicato all’educazione stradale, e il progetto “Pretendiamo legalità” per la prevenzione delle dipendenze patologiche, del bullismo e cyberbullismo, al quale la scuola aderisce già da due anni. I progetti sono stati fortemente caldeggiati dal dirigente Donato Romano per la loro valenza etico-formativa e sostenuti dai sindaci dei Comuni di Sarnano, Luca Piergentili, e di San Ginesio, Giuliano Ciabocco.

Nelle giornate del 24 febbraio e del 2 marzo si sono tenuti, rispettivamente nelle sedi di Sarnano e di San Ginesio (nella splendida cornice dell’Auditorium di Sant’Agostino), i due incontri del progetto “Icaro” che hanno visto gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte interagire con l’ispettore Stefano Ronconi, l’assistente capo coordinatore Davide Romoli e il sovrintendente Lorenzo Prosperi della Polizia stradale. L’iniziativa ha permesso agli studenti, maggiorenni o quasi, di confrontarsi con chi tutti i giorni svolge sulla strada un servizio, come ha tenuto a ribadire l’Isp. Ronconi, di rilevanza collettiva, allo scopo di tutelare la vita e la salute dei cittadini. Alla questione della guida sicura si è ricollegata una riflessione fondamentale sulla responsabilità individuale e sulla percezione, da parte dei ragazzi e delle ragazze, dei rischi che condotte pericolose possono generare, anche in modo irreparabile.

Il prossimo appuntamento, per il progetto “Pretendiamo legalità”, si terrà il 10 marzo nell’Aula Magna della sede di Sarnano, quando gli studenti delle classi prime, seconde e terze incontreranno il vicequestore capo gabinetto Edoardo Polce e l’Ispettore della Polizia Postale Claudio Tarulli: sarà l’occasione per un confronto sui temi delle dipendenze patologiche, bullismo e rischi della rete, per promuovere i valori della Costituzione, della legalità e della solidarietà.