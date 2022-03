Festa nel chiostro per la scuola primaria “Gigli” di Recanati.

«Marzo pazzerello non si è fatto attendere – scrive l’insegnante Paola Regini – e ha cominciato proprio con la festa più divertente dell’anno, che ha stemperato per un po’ alcune preoccupazioni più o meno evidenti nei bambini e nelle bambine in questi giorni così strani, che nessuno mai avrebbe pensato possibili».

Il palco è quello del chiostro con lo sfondo la Torre del Passero Solitario, i protagonisti sono gli alunni e le alunne della scuola primaria “B. Gigli” di Recanati, le maschere…quelle di Carnevale, s’intende! Maschere, ma quali? «Chiaro, quelle costruite dai bambini e dalle bambine nei giorni precedenti; il copione, una sfilata in maschera con temi la storia che si studia a scuola e le storie di principi e principesse, di animali, magari parlanti; musiche di quelle che danno energia!. Il pubblico coincide con gli attori, che si scambiano i ruoli, tutti si divertono e si applaudono reciprocamente, ma se vale ancora il detto “A Carnevale ogni scherzo vale ” ecco, scende all’improvviso una lieve pioggerellina dal cielo, che a guardar bene è… neve! Poco importa che abbia una breve durata, tanto basta per far sembrare il “Carnevale nel chiostro” un Carnevale magico. “Che bello maestre, questo è il Carnevale più bello di tutti!” parola di bambini».