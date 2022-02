E’ Benedetta Cotognini della classe 2 B dell’Istituto Comprensivo Don Bosco la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze di Tolentino. E’ stata eletta dopo le consultazioni elettorali tra tutti gli studenti e le studentesse delle medie. Suo vice sarà invece Diego Botti che frequenta la 2C dell’istituto comprensivo Lucatelli. Al loro fianco l’assessora Maddalena Medici e l’assessore Simone Peruccigli del Don Bosco e Leonardo Ruggeri, Chiara Pelliccioni, Giulia Bacaloni e Francesco Pompei Brancaleoni del “Lucatelli”.

I consiglieri del “Don Bosco” sono per le classi prime Camilla Fabiani 1C, Elay Modou Buakè Gueiye 1B, Paola Catalini 1A. Per le seconde Anita Luciani 2B, Giada Saracchini2C, Emily Bini 2A e Sofia Gigli 2C. Per le terze

Lorenzo Pisani 3A, Beatrice Cerosoni 2C e Sara Candale 3B. Questi i Consiglieri comunali eletti al “Lucatelli per le classi prime: Matteo Roganti 1B, Filippo Pisani 1C, Gloria Bellesi 1A. Per le classi seconde: Nicola Campoli 2A, Sami Staffaloni 2B, Lucia Forconi 2A, Diletta Sileoni 2A. Per le Classi terze: Matteo Pisani 3C, Lavinia Giuliani 3C e Leonardo Giacobini 3 A.

Ai lavori del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi hanno partecipato anche il Sindaco Giuseppe Pezzanesi e la Giunta. Sono stati invitati a partecipare anche i Consiglieri comunali. Erano presenti le Dirigenti Scolastiche del Don Bosco, Pierina Spurio, e della Lucatelli, Mara Amico, oltre a diversi insegnanti. Il Sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi e la Giunta Comunale hanno ascoltato con interesse il programma esposto con padronanza da Benedetta. Le insegnanti Cristina Giorgetti e Lucia Petrini hanno ringraziato l’Assessore Silvia Tatò e l’Amministrazione Comunale tutta per il lavoro svolto e per aver valorizzato l’attività condotta dai ragazzi, che ora si trovano di fronte a una sfida “politica” che contribuirà alla loro crescita anche come cittadini.

«Come si ricorderà – si legge in una nota del Comune – già negli anni ’90 a Tolentino, tra i primissimi in Italia fu istituito il Consiglio comunale dei Ragazzi che prevede che gli alunni delle due scuole Secondarie di primo grado 8scuole medie) eleggono tra di loro il Sindaco e i Consiglieri comunali che vano a costituire una vera e propria assise consiliare “baby” e tra i quali vengono nominati anche gli assessori. E’ questa una esperienza estremamente positiva che si è sempre ripetuta negli anni contemplando l’elezione alternata del primo cittadino tra gli studenti degli Istituto Don Bosco e Lucatelli. I ragazzi possono così fare proposte complete e fare richieste direttamente all’Amministrazione comunale ma soprattutto possono rendersi conto di persona delle varie sfaccettature connesse al governo della città e del mondo burocratico amministrativo, partecipando anche alle diverse manifestazioni ufficiali, portando il loro diretto contributo. Infatti è un organismo di partecipazione dei ragazzi con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un luogo di incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la sede dove i ragazzi stessi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.