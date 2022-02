Di nuovo un sabato speciale in compagnia di Nati per Leggere e Nati per la Musica. Il 26 febbraio, infatti, dalle 10 alle 12 alla biblioteca Mozzi Borgetti e in piazza Vittorio Veneto, a Macerata, si torna a stare insieme, famiglie e bambini da 0 a 6 anni, per ascoltare storie e musica in compagnia dei volontari grazie al calendario di “Dentro e fuori”. “Ma che musica maestro” è il titolo del terzo appuntamento, dopo quelli di dicembre e gennaio, che prevede momenti ludici in compagnia della musica mentre filastrocche, parole e ancora la musica saranno al centro di “Buonanotte suonatori” in programma il 26 marzo, il 23 aprile seguirà “Telefono senza fili” e il 28 maggio “Oh!”.

«Come noto – si legge nella nota -, obiettivo principale di Nati per Leggere è quello di promuovere la lettura ad alta voce da parte dei genitori ai propri figli fin dai primi mesi di vita, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato come il leggere ad alta voce con una certa continuità, ai bambini in età prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo, per i suoi effetti sullo sviluppo della comprensione del linguaggio e della capacità di lettura».