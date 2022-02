Cosa vuol dire essere campioni dell’era digitale? In provincia di Macerata vuol dire partecipare alla sfida tra scuole proposta da Red, Rete educazione digitale che decreterà nelle finalissime del 19 marzo ad Appignano e del 2 aprile al teatro Lauro Rossi a Macerata, le classi vincitrici.

E’ un percorso, quello che devono affrontare i Campioni che inizia dapprima nelle aule scolastiche con laboratori volti ad affrontare le tematiche legate al digitale. In questi giorni hanno preso il via le sfide tra le classi partecipanti.

Le gare a colpi di quiz e giochi di abilità si svolgono, per motivi di sicurezza, in modalità online e vedono le squadre confrontarsi su un format studiato dagli esperti di Red, guidati dal direttore artistico Paolo Nanni, proprio per sfruttare al meglio le potenzialità dell’online, abbattendo per quanto possibile le criticità.

Le fasi di qualificazione proseguiranno per i mesi di febbraio e marzo, fino a selezionare i partecipanti alle finalissime che si svolgeranno, appunto, ad Appignano e a Macerata in occasione dell’evento Il Villaggio Digitale.

Già nelle prime sfide, le classi partecipanti hanno mostrato grande competenza e sano spirito di competizione. Nelle prossime settimane Cronache Maceratesi Junior ospiterà tra gli studi, le ricerche ei video prodotti dagli istituti partecipanti quelli più meritevoli e capaci di aprire “L’occhio sul mondo digitale”.