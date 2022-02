Pattinaggio, i ragazzi e le ragazze del Civitanova Skating Team pronti a tornare a correre in pista. Prossimo appuntamento il campionato italiano indoor. Comincia la nuova stagione per il pattinaggio e le giovani atlete dell’associazione sportiva civitanovese si stanno preparando da mesi ai primi appuntamenti agonistici. Una voglia di correre e tornare a incontrare atleti da tutta Italia che arriva fra le difficoltà del post pandemia e la carenza di un impianto adeguato a Civitanova. «La mancanza di una struttura ci costringe a continui spostamenti verso piste situate in altri comuni – conferma la presidente Arianna Napoli – però le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono molto motivati e siamo entusiasti di riprendere le attività agonistiche». Il primo impegno è fissato dall’11 al 13 marzo a Spinea, in Veneto, sede del campionato italiano indoor . Il Civitanova skating team sarà presente con 6 atlete: Alessia Frisoli, Vittoria Germani, Irene Vacca, Lara Givetti Alessi, Anna Dottori e Benedetta Marcoaldi. Gli allenatori Moreno e Debora Monti sono sicuri e fiduciosi che le ragazze daranno il massimo e potrebbero ottenere anche ottimi piazzamenti.