Podio allargato per tre saltatori dell’Atletica Avis Macerata ai campionati Italiani Allievi che si sono svolti nell’ultimo fine settimana al Palaindoor di Ancona. Un terzo, un quarto e un quinto posto per i ragazzi e le ragazze biancorossi con il bronzo vinto da Ambra Compagnucci di Colmurano nel salto in alto, con una magnifica progressione gara.



La forte altista, allenata da Alessandro Fineschi, in un solo colpo ha saputo mettere a segno due personal best consecutivi, prima a 1,68 (aveva 1.67) e immediatamente dopo a 1,70. Un bel progresso che premia una ragazza di talento con un palmares di ottime prestazioni anche nel lungo dove vanta un personale di 5,30, realizzato nello scorso settembre in occasione della finale nazionale Allieve di Sulmona, dove le ragazze dell’Avis furono grandi protagoniste, seconde dietro all’Atletica Lugo (106,5 punti contro 106 delle avisine). Quarto posto agguantato da Riccardo Ricci sempre nel salto in alto, dove ha uguagliato il suo record personale con 1,91. L’atleta cingolano ha confermato ancora una volta le sue capacità dopo l’argento dei campionati Italiani Cadetti di Forlì del 2020. E sempre da Cingoli proviene la terza bella prestazione, questa volta ad opera di Rachele Tittarelli nel salto con l’asta, specialità dove ha già vinto un bronzo sempre agli Italiani Cadette di Forlì, nell’occasione con la misura di 3,00, Questa volta partiva con un accredito di 3,20 ma ha saputo incrementare il suo personale prima oltrepassando i 3,25 e successivamente i 3,35, un progresso di ben 15 centimetri per la quinta posizione finale, con la stessa misura della quarta classificata, la sarda Benedetta Cadeddu della Libertas Campidano. Il clou dell’attività indoor ci sarà il prossimo fine settimana con i campionati Italiani Assoluti in programma sempre in Ancona, dove saranno presenti due atlete biancorosse: Eleonora Vandi negli 800 e Ilaria Sabbatini nei 3000.