Inizia bene la nuova stagione agonistica di Fabio Santecchia, il giovane centauro tolentinate che anche negli anni scorsi si era distinto per i suoi risultati conseguiti.

Infatti Fabio, 10 anni, in sella alla sua moto ha vinto la prima gara stagionale del campionato Centro Italia moto Asi che si è disputata al crossodromo “San Savino” di Ripatransone. Nutrita la presenza dei giovani crossisti e Fabio Santecchia ha vinto sia entrambe le manches che lo “holeshot”, partendo e arrivando per primo alla prima curva, praticamente è sempre stato in testa alla competizione nelle due prove. Grande la soddisfazione del giovane pilota, dei genitori e del suo team. Tanta fatica e tanti sacrifici sono stati ripagati da questa bella vittoria. Prossima gara a Ponzano di Fermo, domenica prossima, dove Fabio sfiderà ancora una volta con la sua moto i pari età in un’altra avvincente tappa del campionato di categoria.