Gli alunni, le alunne e gli insegnanti della scuola primaria di Chiesanuova, a Treia, hanno organizzato una settimana culturale intitolata “Diversamente uguali” che si è svolta nell’istituto dal 7 all’11 febbraio.

Sono state affrontate le tematiche dell’ inclusione, della valorizzazione delle diverse forme di diversità, dell’ accoglienza e della solidarietà.

Le lezioni disciplinari sono state sospese per dare spazio a lavori di approfondimento degli argomenti trattati, attività laboratoriali con esperti, visione di filmati, realizzazione di elaborati e disegni, collegamenti in videoconferenza con le associazioni contattate (Caritas, Anffas di Macerata e di Potenza Picena), al fine di promuovere comportamenti rispettosi verso sé e verso gli altri, acquisire progressiva consapevolezza delle diversità individuali e dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità.

E’ stato un lavoro trasversale e interdisciplinare che ha riguardato tutte le materie scolastiche, in primis l’Educazione Civica.