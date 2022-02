Cosa accade dietro la consolle di una trasmissione radiofonica? I ragazzi e le ragazze del liceo classico della comunicazione dell’“IIS Filelfo” di Tolentino lo hanno scoperto con un ospite d’eccezione, l’attore Andrea Santonastaso, che ha condotto una coinvolgente masterclass di giornalismo radiofonico.

Il comico bolognese, che ha partecipato a numerose fiction di successo, come “Don Matteo” e “L’ispettore Coliandro”, e ha lavorato nel cinema per Pupi Avati, Cristina Comencini e Massimo Venier, ha messo a disposizione di alunni e alunne la sua brillante esperienza di conduttore radiofonico di Rai Radio2.

La full immersion laboratoriale era stata anticipata lo scorso 8 febbraio da un incontro on line propedeutico, in cui allievi e allieve delle classi terze e quarte del Liceo Classico hanno avuto modo di avvicinarsi al dietro-consolle del mondo radiofonico, di apprezzare la grande professionalità e l’appassionato entusiasmo di Santonastaso.

I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi, hanno lavorato come una vera redazione radiofonica, costruendo una scaletta di parole e musica per realizzare come prodotto finale dei podcast radiofonici su temi vicini ai loro interessi: dall’Eurovision ai sentimenti giovanili, dalla moda al cinema.

Unitamente al corso di digital video, attivo al biennio e alle attività di laboratorio teatrale, la masterclass rientra all’interno delle numerose iniziative del Liceo Classico della Comunicazione e Nuovi Media, ormai al quarto anno di attivazione all’IIS Filelfo.