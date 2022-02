Cingoli, eletta la prima baby sindaca

Vanessa David, 12 anni, è la prima baby sindaca di Cingoli. L’alunna di seconda media è il primo “primo cittadino” in formato baby del Balcone delle Marche.

Dopo la presentazione delle liste e dei rispettivi candidati dello scorso martedì, ieri mattina si sono svolte le elezioni del sindaco e dei componenti del Consiglio comunale dei ragazzi. Le votazioni hanno coinvolto tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei tre plessi di Cingoli, Villa Strada e Grottaccia. Potevano essere eletti consiglieri gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Otto le liste impegnate nella formazione del futuro consiglio comunale dei ragazzi, che si sono cimentate nella presentazione dei candidati e dei loro programmi, coadiuvati dalla Dirigente scolastica e dal personale docente.

Al termine dello scrutinio di questa mattina il risultato elettorale ha visto eletta come sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Vanessa David della classe seconda sezione C della scuola secondaria di primo grado. Vanessa, candidata con la lista “Insieme per Cingoli”, ha ottenuto 75 preferenze su 281 voti. Presente il sindaco Michele Vittori il quale esprime grande soddisfazione per l’elezione del primo baby sindaco in assoluto per la storia di Cingoli, frutto della collaborazione tra amministrazione e scuola e dell’impegno di tutti, della Dirigente, dei professori e degli stessi alunni. «Vorrei sottolineare la preparazione degli studenti candidati delle altre liste che in occasione della presentazione hanno dimostrato sensibilità e attenzione alle necessità della scuola, intesa come ambiente di vita al fine di renderlo il più confortevole possibile, alle necessità della Città e lo hanno fatto con proposte serie, concrete e impegnate». Spiega il sindaco Vittori che nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, successiva appunto alla conclusione dello scrutinio proclamerà ufficialmente il nuovo consiglio comunale dei ragazzi che, nell’occasione, presenterà il proprio programma e la Giunta. La dirigente scolastica Emanuela Tarascio ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione e la concretizzazione di questo importante progetto che ha richiesto molto lavoro, ma che ha dato una soddisfazione sicuramente maggiore. Augura buon lavoro alla nuova baby sindaca e a tutti i ragazzi e le ragazze eletti nel consiglio comunale dei ragazzi.