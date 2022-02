Alle famiglie di tutti i nati nel 2022 a Caldarola verrà donato un libro appositamente selezionato per accompagnare i bambini e le bambine durante il loro primo anno di vita. Questo è quello che prevede il nuovo progetto “Ti dono un libro” promosso dall’Amministrazione di Caldarola e dedicato ai nuovi nati.



Il Comune di Caldarola nel 2020 ha infatti aderito a “Nati per Leggere”, un programma attivo dal 1999 e sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB).



Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino.

«Iniziare a leggere quotidianamente – si legge in una nota – ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale. È proprio per questo motivo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di

promuovere il progetto “Ti dono un libro”: al momento della registrazione all’anagrafe comunale ai bambini e alle bambine verrà immediatamente assegnato un testo ritirabile presso la stessa biblioteca comunale.