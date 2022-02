Dal 20 febbraio fino al 10 aprile arrivano le “Domeniche Raffaellesche” allo Sferisterio: un ricco programma di visite guidate tematiche e di attività per bambini e bambine dedicate ai capolavori di Raffaello Sanzio e organizzate da Sistema Museo. Il corridoio innocenziano, il foyer e la sala Cesanelli dello Sferisterio ospitano fino al primo maggio “Raffaello: una mostra impossibile”, una esposizione con le riproduzioni retroilluminate e a grandezza naturale di oltre quaranta opere del pittore di Urbino. Tre sono le visite guidate tematiche pensate per indagare altrettanti temi dell’arte di Raffaello. Si inizia il 20 febbraio alle 18 con “I simboli di Raffaello, viaggio nei significati”, un tour esclusivo attraverso i simboli delle opere del maestro urbinate. Si prosegue il 13 marzo con “Raffaello e la moda del Cinquecento”, un suggestivo percorso tra i protagonisti delle corti rinascimentali per conoscere la moda e il costume del tempo, e si conclude con l’appuntamento del 10 aprile con “Sullo sfondo. Luoghi raffaelleschi e vedute rinascimentali”, un viaggio alla scoperta dei paesaggi dipinti da un genio assoluto del Rinascimento.

Per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni sono invece pensate le attività che prevedono una breve visita della mostra e un laboratorio (che si terrà nella Sala Cesanelli dello Sferisterio). Due gli appuntamenti in calendario: quello del 6 marzo dal titolo “Ritrattisti nati con Raffaello!” e quello del 3 aprile con “Le mille storie di Raffaello!”. La quota di partecipazione alle visite guidate è di 8 euro e comprende anche il prezzo del biglietto d’ingresso allo Sferisterio e alla mostra, le attività per i bambini prevedono invece una quota di adesione di 5 euro. L’accesso è consentito solo con green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni). I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata: 0733060279 o macerata@sistemamuseo.it.

“Raffaello: una mostra impossibile” è un’esposizione nata per contribuire a celebrare il 500esimo anniversario della morte del divino pittore, ideata e curata da Renato Parascandolo con la direzione scientifica di Ferdinando Bologna. La mostra è stata allestita grazie alla collaborazione fra il comune di Macerata, la regione Marche e l’Agenzia nazionale del turismo (Enit). Lo Sferisterio e la mostra sono visitabili tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30, nei mesi di febbraio e marzo e dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.30 nel mese di aprile. Alla mostra si accede con il biglietto d’ingresso al percorso museale dello Sferisterio. L’accesso per le scuole del comune di Macerata è gratuito.