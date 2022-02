Si chiama Benedetta Rossi ed è marchigiana, star del web e tutt’ora volto noto della tv italiana, la protagonista della serie tv cartoon SuperBenny che a maggio sarà disponibile su Discovery+ e in seguito su Frisbee. Si tratta di 20 episodi della durata di 5 minuti.

Un cartone animato che non la vedrà mai sola. Tra una ricetta e l’altra, una girata di mestolo e un pizzico di sale, a farle compagnia ci saranno tanti altri personaggi: suo marito Marco, l’amato cane Cloud e i simpaticissimi animali dell’aia. In ogni episodio, la supereroina dei fornelli, nonché SuperBenny, dovrà prontamente risolvere dei pasticci, trovando sempre la “ricetta” adatta per salvare la situazione, in maniera divertente e stravagante.

Si tratta di un vero e proprio esperimento mediatico che vede l’unione originale e senza precedenti tra la quotidianità della vita di campagna, la passione culinaria di Benedetta, la curiosità dei bambini e delle bambine e il mondo televisivo. Insomma aspetti cardine che fanno di SuperBenny un’amica per tutte le età.

La “star” fermana, doppiatrice del suo personaggio, che per gioco filmava sulle piattaforme web la produzione delle sue ricette, attraverso semplicità e spontaneità è entrata nelle case di milioni di apprendisti cuochi, che si sono sentiti guidati in cucina, non da una chef autoritaria ma da una maestra sempre disponibile.

(Articolo realizzato da Benedetta Di Donato nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro)