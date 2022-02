Pietro Bartòlo, conosciuto come medico di Lampedusa, ora europarlamentare e Jacopo Corona, uno dei fondatori del biscottificio Frolla Lab di Osimo, azienda nata con l’obiettivo di offrire opportunità lavorative a persone diversamente abili sono stati i protagonisti della settimana culturale dell’istituto comprensivo Luca della Robbia di Appignano, di cui fa parte anche Montefano.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Anpi di Montefano e di Appignano da sempre vicini ai giovani. Le loro proposte sono state infatti subito inserite accolti nella programmazione scolastica per il loro valore. Per l’istituto scolastico, fondamentale l’impegno delle vice preside Vittoria Trotta, che ha curato anche i rapporti con l’Anpi e della professoressa Alessandra D’Oria, responsabile della settimana culturale.

L’incontro con Bartòlo, che si è tenuto mercoledì 9 febbraio, ha coinvolti dodici classi del corso delle scuole medie fra Montefano ed Appignano, ai quali si è anche aggiunto l’istituto scolastico di pari gradi di Montecassiano. In collegamento anche i tre sindaci dei comuni, i quali alla fine hanno espresso ringraziamento per l’opportunità concessa ai ragazzi da parte dell’Anpi. I temi di cui si è parlato in streaming tra Bruxelles e le scuole, con una platea di circa trecento fra ragazze e ragazzi, l’immigrazione, l’accoglienza e l’integrazione. Non sono mancate le storie vere di queste esperienze esistenziali così precarie, quelle estremerete vissute e vive, che il dottor Bartòlo ha raccontate nel suo libro “Le stelle di Lampedusa”.

Un breve passaggio dell’interessante incontro on line, stimolato dagli stessi ragazzi, ha affrontato l’importanza della Comunità Europea e del Parlamento Europeo nella vita di tutti. Così Monica Valentini, vice preside della scuola dell’istituto di Montecassiano, ancora emozionata: «È stato un incontro molto molto toccante, emozionante, in cui è emersa ancora di più di quanto immaginassimo la passione e la verità di quest’uomo straordinario che ad ogni parola ci ha fatto commuovere».

Oggi, sabato 12 febbraio, è stata poi la volta dell’incontro con Frolla Lab, al quale hanno partecipato solo per le sei classi di Montefano ed Appignano. Le ragazze e i ragazzi delle scuole si sono confrontati sui tempi dei diversamente abili, anche sollecitati dalla lettura del libro di Elisa Caporalini, “Frolla biografia di un sogno”. Nel collegamento l’interesse dei ragazzi e delle ragazze si è concentrato sulla sostenibilità del progetto di impresa Frolla: «…come farsi conoscere? Quali progetti ha in mente per il futuro? Quante persone ci lavorano e quante ne sonno coinvolte?». Alla base dell’incontro, anche il libro letto in classe sull’esperienza Frolla.

La presidente dell’Anpi montefanese, Nunzia Coppari, nel suo intervento ha avuto parole di ringraziamento per la collaborazione con gli istituti scolatici. «Sia la dirigente dell’istituto comprensivo di Appignano, Filomena Greco, fondamentale il suo impegno, e devo dire anche diversi insegnanti, ma anche la vice preside dell’istituto di Montecassiano, Monica Valentini, hanno avuto un atteggiamento veramente molto positivo nei confronti dell’Anpi e delle proposte avanzate. Vero che esiste anche un protocollo che l’Anpi ha firmato con il Miur per iniziative da fare con le scuole, ma c’è stata una disponibilità e un entusiasmo che a mio avviso va oltre e che ben sperare per il futuro. Ci tengo a dire che il buon esito di questa organizzazione si deve all’impegno corale dei soci della nostra Anpi. Quasi ognuno degli iscritti ha avuto un ruolo, poi svolto nei migliore dei modi».