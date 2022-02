“Tutti a teatro” è la rassegna dedicata a bambini e famiglie, che andrà in scena al teatro delle Logge di Montecosaro. Sul palco domenica 13 febbraio alle 17 la compagnia Politheater, da Città di Castello, con lo spettacolo “Terra chiama Tommy”. Sarà la fantascienza la protagonista di una storia avvincente con burattini e pupazzi. «“Terra chiama Tommy! Insomma Tommy, te l’ho detto mille volte, smettila di sognare ad occhi aperti e vestiti di corsa, è ora di andare a scuola!”. Ecco cosa dice la mamma del nostro piccolo protagonista ogni volta che lo sorprende nella sua cameretta, di mattina presto, mentre tenta di contattare gli alieni con il suo messaggio fono intergalattico – si legge nella nota -. E se Tommy avesse ragione? Se esistessero veramente dei curiosi “omini verdi” lassù, magari in fuga dal loro pianeta perché questo viene attaccato da dei crudeli predatori? Dalle profondità dello spazio una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che farà ridere e commuovere. L’atmosfera suadente e visionaria della colonna sonora, composta dai grandi classici della musica pop-rock che hanno come tema l’ignoto dell’universo, propone brani di musicisti del calibro di Elton John e David Bowie, cosa che rende lo spettacolo molto gradevole anche per il pubblico adulto. Dopo mille peripezie i nostri personaggi scopriranno che, al di là del colore della pelle, non siamo poi così diversi». Per informazioni e biglietti: 3287756579 – info@lagruragazzi.it. Biglietti acquistabili online su liveticket.it/lagruproduzioni. Biglietto unico e 5 euro. La biglietteria del teatro sarà aperta dalle 16. Ingresso consentito con mascherine Ffp2 dai 6 anni e super green pass dai 12 anni.