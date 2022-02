Si chiama “Che spettacolo ragazzi!” la rassegna comunale dedicata a bambini, bambine e famiglie, che andrà in scena al teatro “Verdi” di Pollenza. Sul palco, domenica 13 febbraio alle 17.30, la compagnia teatrale “Lagrù ragazzi” con lo spettacolo “Supereroi da commedia”. «Lo spettacolo trae spunto dalla ricca letteratura supereroistica e ne ribalta le caratteristiche in chiave comica – si legge nella nota -. I superpoteri dei burattini, infatti, non sono efficaci come quelli dei supereroi da fumetto, anzi, causano disastri a non finire. Il ritmo frenetico accompagna l’azione tra gag e situazioni assurde in un vortice continuo di risate. La trama si svolge nella città di Puppet City nella quale irrompe all’improvviso un nuovo supercattivo. Un occhio bendato, un cappello a cilindro e una giacca viola sono gli unici segni di riconoscimento. Nessuno sa chi sia, per questo è stato soprannominato mister X. Il sindaco Crunch chiama a raccolta tutti i supereroi che però in men che non si dica vengono sconfitti dalle straordinarie abilità di mister X. Chi riuscirà ora a salvare il mondo da questa terribile minaccia? L’ultima possibilità è affidarsi ad un gruppo strampalato di burattini mascherati dalle capacità discutibili. Arlecchino “Burattino Invisibile…ma non troppo”, Sandrone “Puzzette Soporifere”, Rugantino “Bastonatore Folle” e Mengone “Testa di Ferro”. Riusciranno a sconfiggere il terribile nemico e ha riportare la pace nel mondo dei burattini?». Per informazione e biglietti contattare il 3287756579 o l’indirizzo info@lagruragazzi.it. Si possono acquistare online su liveticket.it/lagruproduzioni. Biglietto unico 5 euro. La biglietteria del teatro sarà aperta dalle 16. L’ingresso è consentito con mascherine Ffp2 dai 6 anni e super green pass dai 12 anni.