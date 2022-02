Lunedì 7 febbraio è stata la data ufficiale che ha segnato la ripartenza delle attività competitive del settore giovanile della Volley Academy Macerata. Difatti, la società biancorossa ha proseguito nelle passate settimane ad ospitare i propri iscritti per allenarsi in palestra e dare modo a tutti i giovani di rimanere in attività e a contatto con i propri compagni.

«Ripartiamo con i campionati di categoria, mentre per quelli giovanili siamo ancora in attesa di comunicazioni ufficiali – spiega la coordinatrice della Volley Academy Macerata Lara Morresi -. Visto che lo stop dovuto al Covid è arrivato quando i campionati giovanili erano appena cominciati, c’è la possibilità che ripartano dall’inizio con una nuova programmazione. Confidiamo comunque che nelle prossime settimane arrivi il via libero anche per tutti i campionati rimasti ancora fermi in questi giorni. Non vediamo l’ora – prosegue la coordinatrice -. Questa prima opportunità è stata accolta dai ragazzi e dalle loro famiglie con grande entusiasmo. In questi mesi gli scritti hanno proseguito nell’attività in palestra, hanno bisogno di scaricare sia fisicamente sia psicologicamente e lo sport è un ottimo modo per trovare uno sfogo sano. Le famiglie per prime capiscono questa necessità dei ragazzi. Da parte nostra, abbiamo sempre cercato di garantire la massima sicurezza per tutti i giovani atleti, ovviamente abbiamo avuto casi di positività: sono ragazzi e ragazze che vanno a scuola e stanno insieme quindi era inevitabile, come società ci siamo impegnati ad affrontare anche questo ostacolo».

La prima gara che ha sancito il ritorno in campo è stata giocata alla palestra Fratelli Cervi dalla squadra Under 14 femminile contro la Futura Tolentino. Un primo forte segnale di ripresa per la Volley Academy Macerata e un’occasione di tornare finalmente a far parlare il campo per le ragazze guidate dal coach Michele Caldarola.