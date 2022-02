di Riccardo Gravina*

Nonostante anche quest’anno la grande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze tenda a preferire i Licei, i dati delle Marche mostrano un certo apprezzamento anche per gli Istituti Tecnici e un notevole aumento di iscritti per gli Istituti Professionali. E’ quanto risulta dalle statistiche per l’anno scolastico 2022/2023 diffuse dal Miur nei giorni scorsi riguardo le scelte fatte dagli studenti e dalle studentesse per le Scuole superiori.

Per la prima volta in 10 anni infatti, i Licei registrano un calo di iscrizioni dello 0,9%, nonostante la percentuale resti parecchio alta (56,4%). Come era facile prevedere, il Liceo Scientifico con Indirizzo Tradizionale resta al primo posto con il 12,4% di iscrizioni (nonostante il calo del 2,2%), seguito poi dall’indirizzo di Scienze Applicate (9,5%) e dal Liceo Linguistico (7,8%). Al contrario, quelli con meno iscritti sono stati il Liceo musicale (0,4%) ed il Liceo coreutico (0,2%). I numeri parlano invece di un vero e proprio 0% per quanto riguarda il Liceo europeo.

In controtendenza ai Licei, invece, guadagnano terreno gli Istituti Professionali. Le loro iscrizioni, infatti, sono passate dal 12,2% dell’anno scorso, al 13,2% di quest’anno, con un vero e proprio incremento dell’1%. I dati infatti, mostrano che i ragazzi stanno iniziando a interessarsi sempre di più a percorsi non liceali, convinti di trovare più facilmente un impiego.

Se da una parte i Licei sembrano aver perso terreno a discapito degli Istituti professionali, la stessa cosa non si può dire degli Istituti Tecnici, che anche quest’anno hanno convinto circa il 30,4% degli studenti. L’Indirizzo tecnologico rimane quello più gettonato, con il 20,9% di iscrizioni, seguito poi dall’Indirizzo Economico col 9,5% (+0,3% rispetto all’anno scorso).

Questi i dati relativi ai singoli istituti nelle Marche

Liceo artistico 6.8%

Liceo Classico 5.9%

Liceo Linguistico 7.8%

Liceo Scientifico 12.4%

Liceo Scienze Umane 7.6%

Liceo Scientifico (Scienze Applicate) 9.5%

Liceo Scienze Umane (Economico Sociale) 3.5%

Liceo Europeo/Internazionale 0.0%

Liceo Scientifico (Sportivo) 2.4%

Liceo Musicale 0.4%

Liceo Coreutico 0.2%

Istituto Tecnico Economico 9.5%

Istituto Tecnico Tecnologico 20.9%

Istituti Professionali 13.2%

*Riccardo Gravina, studente del liceo artistico “Cantalamessa”. Articolo scritto nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro