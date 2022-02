L‘Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli trionfa classificandosi primo in tutte e due categorie del concorso promosso della società cooperativa marchigiana tra i primi gruppi in Italia nel settore lattiero-caseario “in cucina con Trevalli”,

Gli studenti e le studentesse della 5^AP, guidati dal chef Bruno Spaccia, insieme ad altri sette Istituti Alberghieri diffusi tra Marche, Abruzzo ed Umbria parteciparono a questo contest con l’obiettivo di preparare una ricetta salata e una dolce con i prodotti mandati dall’azienda. Tutte le Scuole inviarono dei capolavori culinari però l’ Istituto “Varnelli” si aggiudica il primo posto con “Jupiter – bavarese allo champagne con cuore di albicocca, mele essiccate e amarene ”per il “dolce” e “crema di patate viola, panna acida e semi di chia” per il “salato”.

«È stata per noi una gioia ed un immenso piacere ricevere le ricette degli studenti, leggerle, esaminarle, apprezzare il modo in cui sono stati valorizzati i nostri prodotti, vedere le foto, i video e cercare di immergerci nella loro realtà. Immaginare i ragazzi intenti nelle preparazioni e nei vari “dietro le quinte”, le risate, la serietà e l’impegno. Attraverso i loro racconti abbiamo tentato di assaporare il piatto, di capirne il gusto e le consistenze, di apprezzarne le diverse sfumature di sapore, di inebriarci con i profumi e di intuire le fasi di studio e di ricerca che hanno portato alla realizzazione delle ricette. Essere uno chef e vivere una vita dietro ai fornelli o in laboratorio è una vocazione, una passione, è amare ciò che si fa e sopportare enormi sacrifici per donare agli altri un’esperienza indimenticabile. Ai professionisti del domani va tutta la nostra stima ed il nostro affetto» ha commentato l’Azienda marchigiana.