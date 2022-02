Il 7 febbraio ricorre la Giornata nazionale contro il bullismo, un fenomeno che, insieme al cyberbullismo, è sempre più frequente tra ragazzi e ragazze.

«Secondo i dati Eures la maggior parte degli episodi si verifica in ambiente scolastico – spiega Claudia Santoni, presidente dell’osservatorio di genere, che dal 2017 promuove azioni informative, formative e didattiche su questi temi -. Una delle ultime iniziative che abbiamo portato avanti sull’argomento è “EmpowerBox – Collabora. Partecipa. Ispira”, un progetto finanziato dal “fondo di beneficenza 8×1000 della chiesa valdese”, che ha coinvolto due istituti scolastici di Macerata: l’Iis “Giuseppe Garibaldi” e l’Ite “Alberico Gentili”. Iniziato con una serie di webinar gratuiti per docenti e proseguito attraverso l’attività di sperimentazione nelle scuole, EmpowerBox ha portato alla realizzazione di un vero e proprio manuale operativo, un ToolBox appunto, che propone materiali didattici e strategie di intervento per contrastare bullismo e cyberbullismo».

Il ToolBox si articola in tre livelli secondo la metafora visiva del semaforo. Il livello verde è relativo alla prevenzione degli episodi di discriminazione e pone un’attenzione particolare allo strumento della gamification. Il progetto, infatti, ha portato anche alla realizzazione di un gioco di ruolo, “Embody the role”, che sarà consegnato a breve nelle classi degli istituti scolastici coinvolti. Il livello giallo è dedicato al riconoscimento dei campanelli d’allarme e propone linee di mitigazione e interventi specifici sui gruppi classe e sui singoli studenti. Il livello rosso si concentra sulle modalità per mettere in atto interventi mirati e strutturati che prevedono il coinvolgimento della rete di comunità. In questa sezione, il ToolBox offre una mappatura dei servizi attivi sul territorio da coinvolgere in caso di bisogno e propone una bozza di patto educativo di comunità per contrastare il bullismo. «Lo scorso 14 dicembre abbiamo presentato il progetto durante un convegno tenutosi nel dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata. Ora il ToolBox è pronto e scaricabile online dal nostro sito web, ma presto verrà realizzato anche in versione cartacea – continua Silvia Casilio, vicepresidente dell’osservatorio di genere -. Inoltre, stiamo lavorando a una pubblicazione di carattere scientifico che raccoglierà i contributi di esperti in materia e sarà pubblicata con il marchio editoriale OdG Edizioni».

EmpowerBox è solo l’ultima delle iniziative promosse dall’osservatorio di genere su questi temi: il ToolBox e la pubblicazione sono il prodotto di una lunga esperienza di ricerca e di lavoro sul campo che ha coinvolto diversi esperti, formatori ed educatori. «In questi anni abbiamo stretto relazioni con numerose realtà, anche al di fuori delle Marche, e ci siamo inserite in progetti educativi a livello nazionale. Lo stesso ToolBox realizzato con Empowerbox, ad esempio, verrà presentato a fine mese nell’ambito di una progettualità promossa dall’istituto comprensivo “Karol Wojtyla” di Uggiano la chiesa in provincia di Lecce. Si tratta di un risultato importante, che sottolinea la validità dello strumento, l’interesse diffuso verso questo argomento e la capacità di fare rete del sistema educativo».

Un estratto del ToolBox è scaricabile al seguente link: https://www.osservatoriodigenere.com/786-disponibile-online-il-toolbox-per-prevenire-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo.html. Per il manuale completo contattare educazione@osservatoriodigenere.com