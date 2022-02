Sofia Angelozzi e Martina Ranzuglia, due studentesse del liceo scientifico Galilei di Macerata, hanno ricevuto una grande sorpresa. I loro due testi sono stati scelti per essere pubblicati nel volume della casa editrice Bertoni, insieme a quelli di altri studenti e studentesse. Il loro lavori sono stati selezionati nell’ambito del concorso letterario nazionale ”Sotto il segno del Covid: la vita, l’amore, la scuola, la famiglia, l’amicizia al tempo della pandemia” promosso dall’Associazione Fulginea Mente di Foligno.

Martina, 5°A, nel suo racconto ”Lei e lo specchio” descrive una ”figura” disorientata, al punto da non riconoscersi più. Allora ne segue i pensieri, cercando risposte da lei.

Sofia, 2°A, sceglie di registrare i fatti come accadono, annota con stupore e sincerità le sue reazioni, protette da un ricordo che ne attutisce l’urto.

La giornalista Armeni Ritanna, sottolinea che questi testi mostrano “una saggezza giovane e fresca” ma anche determinazione, cura e amore per la scrittura.

Alle due studentesse i complimenti dei loro insegnanti e di tutto il Liceo Scientifico Galilei.