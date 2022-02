Gli studenti e le studentesse delle prime classi del progetto Sport dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno potuto assistere dal vivo ai campionati italiani di tiro con l’arco paralimpico al palazzetto di Fontescodella; gli atleti e le atlete giunti da tutte le parti del Paese, si sono confrontati fino all’ultima freccia offrendo ai giovani spettatori un grande spettacolo di destrezza e precisione.

Prima dell’inizio della competizione il Consigliere federale per il centro sud d’Italia, Vittorio Polidori, si è preso cura degli studenti dell’istituto raccontando loro la storia del tiro con l’arco come sport, illustrando le regole e facendo vedere come si monta un “arco nudo”.



La campionessa paralimpica a Tokyo Maria Virgilio, presente all’evento, ha poi salutato i ragazzi e le ragazze dell’Istituto dai quali sono giunte molte domande e curiosità; ha raccontato la propria esperienza sportiva e ricordato quanto siano importanti il sacrificio e la dedizione nel portare avanti i propri obiettivi anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili. La coordinatrice del “progetto sport” del “Gentili” Paola Galli ha espresso grande soddisfazione per l’evento a cui hanno assistito gli studenti e le studentesse che hanno il grande desiderio di poter accumulare un gran bagaglio di esperienze nel settore.