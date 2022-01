Le certificazioni linguistiche hanno regalato grandi soddisfazioni a studenti e studentesse delle classi quinte dell’Ite “Gentili” di Macerata. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti all’esame per la certificazione linguistica First.

In particolare, la studentessa del 5G articolazione RIM, Gloria Andreozzi esprime grande soddisfazione nel raggiungimento di un livello superiore (C1) ed afferma: «Un risultato davvero gratificante che mi spinge ad optare per un percorso universitario che combini il mondo del marketing internazionale con la mia passione per le lingue straniere».

Grande entusiasmo anche per gli altri studenti, in particolar modo Francesco Pantanetti, Pagella d’oro nel corrente anno scolastico.

Inoltre un gruppo numeroso di studenti e studentesse del triennio si sta preparando per il prossimo esame di certificazione First previsto per fine marzo.

Tutti questi dati positivi non possono che confermare l’I. T. E “Gentili” come istituto in prima linea in campo linguistico, oltre che economico ed informatico.