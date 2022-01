Sono stati studenti e studentesse i protagonisti delle celebrazioni per la Giornata della memoria all’Istituto tecnico economico “A. Gentili” di Macerata. Questi hanno realizzato un’esposizione con immagini, ricerche, parole e simboli legati alla Shoah; nella mattinata del 27 gennaio sono state distribuite repliche dei quotidiani che annunciavano l’approvazione delle leggi razziali in Italia. E’ stata proposta la visione del film “La rosa bianca”, a partire da cui gli studenti e le studentesse hanno realizzato un video con la scena della caduta dei volantini e un’installazione con le copie di questi in lingua originale ed in traduzione, in modo da stimolare una riflessione sui ruoli dei protagonisti della Shoah, una tragedia che, parafrasando Primo Levi, se non può essere compresa va conosciuta.

«Il dirigente scolastico Roberta Ciampechini – si legge in una nota della scuola – sottolinea il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione delle iniziative per il giorno della Memoria. La scuola è il luogo dove raccontare e spiegare la Shoa, stimolare la riflessione degli studenti offrendo nuovi spunti di riflessione. La professoressa Paola Formica, referente dei percorsi di Educazione Civica, evidenzia come le odierne iniziative per la Giornata della Memoria sono state precedute sabato scorso dalla visita dei volontari di Emergency, che hanno illustrato in presenza degli studenti l’attualità della difesa dei diritti umani con testimonianze, filmati ed una mostra fotografica, per insistere da più punti di vista sull’obiettivo educativo del rispetto dell’altro».