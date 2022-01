Sapevate che i merli un tempo erano tutti bianchi? Questa è la storia di come divennero neri e perché i giorni a cavallo fra gennaio e febbraio vengono detti “I giorni della merla” e solitamente coincidono con quelli più freddi dell’anno.

Lo sanno bene i bambini e le bambine della scuola di infanzia Helvia Recina di Villa Potenza che in questi giorni con i loro docenti hanno affrontato la tematica dell’inverno e dei così detti “giorni della merla”. Ascoltando e drammatizzando proprio la “leggenda della merla” i piccoli allievi e le piccole allieve i hanno scoperto che una merla bianca con i suoi pulcini (anch’essi tutti bianchi), per ripararsi dal freddo, in attesa che il loro papà merlo tornasse da loro con il cibo, si rifugiarono il 29 gennaio in un comignolo e ne uscirono il 1 febbraio tutti neri per la fuliggine. Fu così che da quel giorno in poi tutti i merli furono neri.

La storia è stata lo spunto per divertire i bimbi e le bimbe e per creare delle mangiatoie per gli uccellini, così da “aiutare” tutti i papà merli di Villa Potenza, e forse anche dei dintorni, a trovare con più facilità il cibo e tornare prima dalla loro famiglia per sfamarli. Un’attività manipolativa divertente che con semplici rotoli di carta igienica, burro di arachidi fatto dai bambini e semi vari, li ha divertiti e stimolati a creare tante mangiatoie che in questi giorni camminando per il paese, si possono trovare appese in tanti rami degli alberi, nei giardini ma anche per le vie del paese. Fatelo anche voi: aiutate i papà merli nella ricerca del cibo, si riempirà così il cielo di tanti uccellini felici. C’è anche un video per prendere spunti e idee: https://youtu.be/D6eIguEc9OA I

