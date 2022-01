È stato l’alunno Lorenzo Generosi della classe 3A della Scuola “L.M. Patrizi” di Recanati ad aggiudicarsi il primo premio categoria scuole secondaria di I° grado del concorso provinciale lanciato dall’Aato3 di Macerata. La classe guidata dalla prof.ssa Rita Soccio si è cimentata nella progettazione di un logo istituzionale per l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 3, Ente regolatore del ciclo integrato dei rifiuti. Il logo richiesto oltre ad avere le caratteristiche tipiche di un marchio come semplicità, riproducibilità e aderenza al tema è stato realizzato con un programma di grafica vettoriale Open Source Inskape che le classi della “Patrizi” utilizzano nelle ore di Arte e Immagine. La commissione giudicatrice costituita da Silvia Galassi dipendente dell’A.A.t.o. 3, Elisabetta Gallerani professionista esperta in comunicazione e Arianna Marsico Gajulli professionista esperta in comunicazione, hanno motivato così la scelta: “Il logo è semplice e lineare e richiama in modo semplice la circolarità del ciclo dei rifiuti. Il gioco dei colori “verde-nero con effetti sfumati” risulta gradevole e d’effetto”. Il premio assegnato è un buono di 500 euro da spendere per materiale didattico.