“Conoscenza ed esperienza”: sono queste le formule magiche che, come in un esperimento ben riuscito, devono caratterizzare un laboratorio scientifico per bambini e bambine.

Infatti, educare i più piccoli alla scienza è un passo fondamentale per stimolare il loro interesse e le loro capacità. E’ proprio questo che hanno potuto fare gli alunni e le alunne della V E della Scuola Primaria “E. De Giorgi” di Gagliole.

Negli esperimenti di scienze per bambini e bambine, teoria e pratica si fondono perfettamente per permettere agli allievi e alle allieve di comprendere l’applicazione del metodo scientifico, di estrema importanza sin dalla tenera età.



Il laboratorio scientifico è stato organizzato nella Scuola Primaria di Gagliole grazie alla disponibilità del professor Saverio Pollano, della professoressa Silvia Aquili e dalla professoressa Dalila Ragusa, in collaborazione con i licei di Camerino.

Grazie agli esperimenti scientifici i piccoli e le piccole hanno avuto la possibilità di acquisire un metodo preciso per la risoluzione dei problemi attraverso il ragionamento e hanno assistito alla trasformazione della conoscenza in esperienza.

Sono stati svolti esperimenti elementari e più complessi, gli alunni e le alunne si sono stupiti davanti alla dilatazione dei corpi, interrogati difronte all’anello di Gravesande, sono rimasti affascinati dal diavoletto di Cartesio,

Queste attività didattiche scientifiche stimolano la creatività e l‘innata curiosità mantenendo elevati i livelli di attenzione, il divertimento e la spensieratezza.