Alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione del Festival “art+b= love(?), esporranno le loro opere anche alcuni studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata, unica scuola della città ad essere presente.

Gli alunni e le alunne hanno partecipato all’interessantissimo progetto denominato “Dopodichè” organizzato dall’Associazione culturale Sineglossa di Ancona per il bando EduCare della presidenza del Consiglio dei Ministri. Guidati dallo Street Artist Carlo Cicarè, in arte Morden Gore, i giovani artisti e le giovani artiste hanno realizzato, a scuola, opere di street art dal tema “il mio eroe quotidiano”.

«Morden Gore lo conosciamo tutti – si legge in una nota della scuola – perché ha abbellito molti angoli di Macerata e di tante altre città. E’ motivo d’orgoglio sapere che le “opere” di ragazzi e ragazze della “Dante” verranno esposte in uno spazio tanto autorevole, motivo per cui invitiamo caldamente tutti a visitare la mostra e a scoprire questi giovanissimi talenti.

La “Dante Alighieri” è una scuola che crede fortemente ai legami con il Territorio e che per questo da sempre collabora con gli Enti Locali, con le Università, con le Associazioni culturali e sportive, nella consapevolezza che il compito educativo e pedagogico della scuola non si esaurisce tra i banchi e sui libri di studio, ma si arricchisce delle esperienze e delle attività che il Territorio offre. E se volete conoscerci meglio, vi invitiamo a guardare il video qui sotto».