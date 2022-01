Una grande festa per tutti, grandi e soprattutto piccoli. Ecco in estrema sintesi quella che è stata la domenica appena trascorsa al Tennis Tolentino per Il Master regionale del Fit Junior Program, un evento riservato ad allievi e allieve delle Scuole Tennis marchigiane in possesso di tessera Fit non agonistica allargando però l’orizzonte nel 2021 anche a chi già la possiede con classifica massima 4^ N.C. Già perché l’atto finale andato in scena nel week end appena trascorso si riferiva a quello della passata stagione che non si era disputato a causa della pandemia. Sono stati oltre 100 i piccoli tennisti e le piccole tenniste che hanno animato i campi in veloce ed in terra rossa del circolo, supportati dai ragazzi del circolo ma soprattutto dai fiduciari dell’istituto superiore di formazione Roberto Lombardi presenti: Pierpaolo Cenci, Massimo Grazioli e Luca Pavoni

«Il FIT Junior Program è Il settore più importante del tennis marchigiano, è la base della piramide che nel corso degli anni ha dato le soddisfazioni più belle e ci ha fatto conoscere ed apprezzare nel panorama nazionale e internazionale» ha sottolineato il presidente della FIT Marche Emiliano Guzzo che ha premiato tutti i finalisti insieme al consigliere regionale Andrea Pallotto

«Ad alzare il trofeo nella classifica a squadre, per il terzo anno consecutivo – si legge in una nota – la rappresentativa della provincia di Macerata. I ragazzi e le ragazze hanno portato a casa una coppa enorme, splendida, luccicante, unica ed itinerante, poiché ogni anno viene temporaneamente assegnata e conservata in un circolo della Provincia vincitrice. A consegnarla al capitano e fiduciario Pierpaolo Cenci ci ha pensato il consigliere regionale della FIT Marche, il maceratese Andrea Pallotto. Per lui ,quindi, una soddisfazione doppia».

«E’ una manifestazione a livello giovanile di base a cui teniamo in modo particolare. Tolentino si è prestata molto bene con la sua organizzazione impeccabile ed i suoi nuovissimi campi. I ragazzi che rappresentano tutti i vivai delle Marche si sono comportati molto bene dando vita a belle partite, tutte molto corrette» ha evidenziato Pallotto.