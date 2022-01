Ben tre ragazze del Liceo Linguistico di Recanati si sono attestate tra i trenta migliori studenti d’Italia in vista delle prove di selezione – per le lingue spagnolo, tedesco e inglese – che avranno luogo ad Urbino nel prossimo mese di aprile, nell’ambito del “Campionato nazionale delle lingue”.

A livello nazionale, soltanto sette scuole sono riuscite a qualificarsi in tutte e tre le lingue, il che, per l’ennesima volta, mette in luce, con i fatti, l’alta valenza dei risultati del Liceo Linguistico recanatese, che continua a mostrare la propria eccellenza a livello nazionale.

Congratulazioni alle tre ragazze e ai loro docenti per lo straordinario risultato conseguito.