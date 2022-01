Ha preso il via alla Scuola Primaria “E. De Giorgi” di Gagliole il progetto “Judo a scuola”. Si tratta di un’iniziativa dell’a.s.d. J-Etic Judo di San Severino, volta a promuovere il judo come sport, per i suoi importanti valori educativi, che si legano a quelli espressi dai programmi ministeriali. Una proposta legata a una disciplina di grande fascino e tradizione, che pur traendo origine da epoche storiche e da luoghi e culture diverse, può dare un grande contributo nell’educazione dei bambini e delle bambine.

Il judo approda nelle scuole per insegnare l’autocontrollo e prevenire l’aggressività. Da novembre alla fine dell’anno gli alunni e le alunne delle classi I, II e III della Scuola Primaria di Gagliole praticheranno le arti marziali durante le ore di educazione fisica.

Le lezioni sono svolte dal maestro Boris Giachetta, cintura nera 3°Dan.

«Il judo – si legge in una nota – trasmette a chi lo pratica il rispetto per gli altri e l’importanza di attenersi alle regole. Perciò ha un’ottima valenza educativa, soprattutto per i più giovani. È utile anche per la prevenzione del bullismo e degli atteggiamenti devianti, oltre a rappresentare un’ottima tattica di autodifesa. Le insegnanti della Scuola Primaria di Gagliole hanno accolto con molto entusiasmo questa iniziativa proposta dal Dirigente Scolastico Maurizio Cavallaro, infatti questo sport poco praticato a livello locale, può rivelarsi prezioso sul fronte dell’integrazione, dell’umiltà, della generosità, del sacrificio del coraggio.

Alla fine dell’anno, i giovanissimi saranno in grado di gestire le cadute da combattimento ma soprattutto saranno capaci di gestire l’autostima, la concentrazione e la capacità di confronto.