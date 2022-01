Si chiama Movi-menti ed è il cineforum organizzato dalla Ludoteca Cag friends di Montelupone in collaborazione con la cooperativa Il Faro. Da gennaio ad aprile, per 4 sabati la ludoteca di via Regina Margherita a Montelupone diventerà un cineforum dedicato ai ragazzi e alle ragazze iscritte al servizio da 12 a 17 anni. Un’iniziativa nata grazie alla volontà del Comune e realizzata da Il Faro come risposta alle esigenze delle famiglie di individuare alternative educative di qualità ed eventi dedicati a questa fascia di popolazione.

Dodici i posti a disposizione nel pieno rispetto delle normative anti Covid per 4 appuntamenti curati da Michele Fofi, direttore del Civitanova film festival. E’ stato lui infatti a selezionare i titoli che saranno oggetto delle riflessioni e di una pratica educativa attiva, tutti legati dal tema ambiente e società. «Da un questionario online fra le famiglie che usufruivano del servizio ludoteca è emerso come ci fosse la necessità di realizzare eventi ad hoc per questa fascia di età ed è così che è nato il cineforum – spiega Gloria Filippetti de Il Faro – il tema “Ragazzi, ambiente società” è stato scelto perché molto vicino al territorio che da tempo pone un’attenzione particolare all’ambiente e all’ecosistema e la rassegna è stata strutturata su 4 appuntamenti, da gennaio ad aprile, uno al mese, di sabato pomeriggio. Michele Fofi ha selezionato una serie di titoli di film che saranno oggetto di discussione, con la visione di alcuni stralci e spezzoni e motivo di approfondimento con una serie di attività a latere e con una metodologia educativa attiva».

Gli appuntamenti sono riservati ai ragazzi e alle ragazze residenti a Montelupone, iscritti al Cag. Per le iscrizioni è possibile compilare il modulo che si trova sulla pagina Fb “Friends, ludoteca e Cag Montelupone” o chiamando il numero 3284647701. Il servizio è gratuito.</strong