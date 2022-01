Sono stati gli studenti e le studentesse della 4U dell’Iis “Matteo Ricci” di Macerata ad aggiudicarsi il primo premio assoluto nel concorso “Un logo per l’Ata”, indetto dall’assemblea d’ambito territoriale ottimale numero 3 Marche centro di Macerata e rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Grande soddisfazione per gli studenti e per le studentesse del noto istituto maceratese, al quale è stato riconosciuto il premio più alto, consistente in un buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di 1.500 euro, con la seguente motivazione: «Il logo risulta armonico, gradevole, originale, assicurando comunque una veste istituzionale, necessaria per un ente locale, come l’Ata 3 Macerata. I colori utilizzati nel logo “richiamano” la raccolta differenziata». Hanno proprio centrato il bersaglio gli studenti e le studentesse della 4U, ai quali, oltre al primo premio, è stata riconosciuta anche una menzione di merito per un secondo logo proposto, valutato dalla giuria come «molto gradevole e di sicuro impatto, con un’originalissima composizione dell’acronimo a forma di cuore».