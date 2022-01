Consiglio comunale dei ragazzi, a Treia tutto pronto per la prima seduta. Con il nuovo anno scolastico si è rinnovato questo organismo di partecipazione alla vita democratica locale presente a Treia dal gennaio 2015, pronto per l’inizio della “sesta legislatura”. Il regolamento comunale (dell’8 settembre 2014, poi modificato il 30 gennaio 2017), prevede il coinvolgimento degli alunni e delle alunne delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria dell’istituto Paladini di Treia. Questo importante organo è dotato di funzioni propositive e consultive, sui temi che concernono l’attività amministrativa.

Alla prima seduta sarà eletto il sindaco o la sindaca, che nominerà il suo vice e il segretario. Sinora la carica di sindaco è stata ricoperta da Matteo Tommasoni, Valentina Barone, Alessandro Tartarelli (due i mandati: 2017 e 2018) e Martina Sileoni (2020). La seduta si svolgerà online il 2 febbraio alle 9.

I consiglierie le consigliere eletti sono, per la secondaria di Treia, Maria Eva Vintila, Tobia Lucifero, Matteo Romanzetti, Braian Cereku, Valmir Emini, Vanessa Leonori. Per la secondaria di Passo di Treia: Nicolò Latini, Isabella Cervigni, Aurora Aringoli, Gianluigi Tartari, Maria Chiara Cananà, Afan Beluli. Per la primaria Dolores Prato: Giovanni Pesarini e Costanza Patassini. Per la primaria Arcobaleno di Passo di Treia: Anita Paolorossi e Giovanni Marchegiani, per la primaria Sturzo di Chiesanuova Alessandro Rapaccini.