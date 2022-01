«Per un giovane di quattordici anni – scrive Angelica Morresi – la scelta più importante durante questo periodo dell’anno scolastico è sicuramente quella della scuola superiore. Potrebbe non sembrare così, ma in realtà fra tecnici, licei e professionali ci sono davvero moltissimi indirizzi a cui poter iscriversi e prendere la giusta decisione per il proprio futuro è un’impresa davvero ardua».

“Futurientati” è un’iniziativa della Consulta Provinciale degli Studenti di Macerata che, in accordo con le istituzioni scolastiche, ha organizzato l’evento che si terrà domani, sabato 15 gennaio in piazza della Libertà a Macerata dalle 9 alle 17. Il progetto è indirizzato agli studenti e alle studentesse delle Scuole medie alla ricerca di più informazioni riguardo gli Istituti Superiori della provincia; saranno presenti studenti e professori delle Scuole Secondarie di II grado che hanno aderito (diciassette in totale), oltre che gli studenti della consulta. Sulla linea del “Job&Orienta”, la fiera nazionale di orientamento universitario, il progetto cerca di ridurre la distanza tra le Scuole Superiori e le Medie, con l’obiettivo di offrire alle terze di quest’ultime tutti i presupposti per effettuare una scelta il più consapevole possibile; perché non farci un salto?