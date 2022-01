Si chiama “Che Spettacolo Ragazzi!”, la rassegna dedicata a bambini e famiglie, che andrà in scena al teatro “Verdi” di Pollenza. Sul palco domenica 16 gennaio alle 17:30 la compagnia teatrale di Fermo Lagrù Ragazzi con lo spettacolo “Cappuccetto, una fiaba a colori”.

La storia racconta di un attore che, ormai stanco di raccontare sempre la solita “Cappuccetto Rosso”, decide di colorare Cappuccetto di Giallo, Verde, Bianco e Blu, creando dal nulla scenari inaspettati e fantastici.

E così Cappuccetto Verde, ambientata in un bosco tutto verde, verrà aiutata dalla Rana Verdocchia a sconfiggere il lupo. Cappuccetto Giallo, in una città caotica e piena di traffico, dovrà imbattersi in un lupo tassista a bordo di un terribile suv. Cappuccetto Blu in un mare tutto blu sfiderà il terribile Squalo Lupo in una gara di nuoto. Cappuccetto Bianco invece sarà ambientata in un mondo tutto coperto di neve.

Liberamente ispirato a “Cappuccetto Verde, Giallo, Blu e Bianco” di Bruno Munari, lo spettacolo vede in scena un attore che, attraverso l’utilizzo di oggetti e pupazzi, narra la storia più amata dai bambini, coinvolgendoli nel racconto.

INFO E BIGLIETTI: 328.7756579 – info@lagruragazzi.it

Acquista online su: liveticket.it/lagruproduzioni

biglietto unico € 5,00

biglietteria del teatro aperta dalle ore 16.

Ingresso consentito con mascherine ffp2 dai 6 anni e super green pass dai 12 anni.